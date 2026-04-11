Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Alanyaspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2025-2026 sezonu Süper Lig 29. haftası

CANLI YAYIN: Alanyaspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2025-2026 sezonu Süper Lig 29. haftası

11.04.2026 16:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
CANLI YAYIN: Alanyaspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2025-2026 sezonu Süper Lig 29. haftası

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.

Ligde 67 puan ile lider Galatasaray'ın 4 puan, aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Janvier, Ruan, Efecan, Ui-jo, Güven

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Augusto

TRABZONSPOR'DA SERİ HEDEFİ

Galatasaray galibiyetiyle ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisine 1 adım daha yaklaşmış olacak.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Trabzonspor'un kafilesinde sakatlıkları bulunan Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Arseniy Batagov yer almadı.

TRABZONSPOR'DA 6 OYUNCU KART SINIRINDA

Trabzonspor'da 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Karadeniz ekibinde, 3 sarı kartları bulunan Onana, Ozan Tufan, Savic, Muçi, Folcarelli ve Pina kart görmeleri halinde gelecek hafta RAMS Başakşehir ile Trabzon'da oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

İlgili Konular: #süper lig #trabzonspor #Alanyaspor

İlgili Haberler

PFDK'dan Trabzonspor'a tribün cezası!
PFDK'dan Trabzonspor'a tribün cezası! PFDK, Trabzonspor'a Galatasaray maçında yaşananların ardından tribün ve para cezası verdi.
Alanyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da flaş sakatlık!
Alanyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da flaş sakatlık! Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun antrenmanda sakatlandığı ve Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Hasan Şaş'tan Mauro Icardi iddiası: 'Trabzonspor maçında 2 tane gol atsaydı...'
Hasan Şaş'tan Mauro Icardi iddiası: 'Trabzonspor maçında 2 tane gol atsaydı...' Hasan Şaş, Göztepe maçı sonrası Galatasaray'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin durumunu değerlendirdi.