PFDK'dan Trabzonspor'a tribün cezası!

PFDK'dan Trabzonspor'a tribün cezası!

10.04.2026 16:28:00
Güncellenme:
DHA
PFDK'dan Trabzonspor'a tribün cezası!

PFDK, Trabzonspor'a Galatasaray maçında yaşananların ardından tribün ve para cezası verdi.

Trabzonspor'un Süper Lig'in 28'inci haftasında 4 Nisan'da oynanan Galatasaray karşılaşmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun sevk kararının ardından cezalar belli oldu

Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 1 milyon 280 bin TL para cezasına çarptırılarak, 53 blokta yer alan 34 bin 718 taraftarın biletleri de 1 maçlığına bloke edildi. Kararla birlikte bordo mavililer, 41 bin kapasiteye sahip Papara Park Stadyumu'ndaki ilk iç saha maçında taraftarlarının büyük kısmından yoksun olarak sahaya çıkacak. Trabzonspor'un 2-1 galip geldiği karşılaşmanın ardından, hem kulübe para cezaları kesildi hem de taraftarlara yönelik yaptırımlar uygulandı. Trabzonspor, PFDK tarafından kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 1 milyon 280 bin TL para cezasına çarptırılarak, 53 blokta yer alan 34 bin 718 taraftarın biletlerini de 1 maçlığına bloke edildi. Kararla birlikte bordo-mavililer, 41 bin kapasiteye sahip Papara Park Stadyumu'ndaki ilk iç saha maçı olan RAMS Başakşehir karşılaşmasında taraftarlarının büyük kısmından yoksun olarak sahaya çıkacak.

PFDK' tarafından ceza alan bloklar ise şu şekilde:

"KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, K, I, H, L, GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, L, K, I, GÜNEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN G2, D, A3, E, B, G1, A2, G3, C, A1, F, DOĞU ÜST TRİBÜN F, E, C, B, A, D, RENT GO KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN C, D, A, A2, E, B, A1, A3, TRABZONSPOR FAN TOKEN ALT DOĞU TRİBÜN I, J, L, K, H, MATTİA AHMET MİNGUZZİ TRİBÜN H, J2, BATI ÜST TRİBÜN H, G, B, A, BATI ALT VIP TRİBÜN SİLVER A, SİLVER B, GOLD B, GOLD A, PLATINUM B, BATI ALT TRİBÜN I1, I2, J1numaralı bloklar"

İlgili Haberler

Alanyaspor maçı öncesi Trabzonspor'a iki müjde!
Alanyaspor maçı öncesi Trabzonspor'a iki müjde! Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da Arseniy Batagov ve Edin Visca'dan bordo-mavili ekibe iyi haber geldi.
Alanyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da flaş sakatlık!
Alanyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da flaş sakatlık! Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun antrenmanda sakatlandığı ve Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Hasan Şaş'tan Mauro Icardi iddiası: 'Trabzonspor maçında 2 tane gol atsaydı...'
Hasan Şaş'tan Mauro Icardi iddiası: 'Trabzonspor maçında 2 tane gol atsaydı...' Hasan Şaş, Göztepe maçı sonrası Galatasaray'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin durumunu değerlendirdi.