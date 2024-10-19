CANLI YAYIN: Antalyaspor - Galatasaray CANLI ANLATIM 2024-2025 sezonu Süper Lig 9. haftası

Yayınlanma: 19.10.2024 - 18:06

Güncelleme: 19.10.2024 - 19:45

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadelede VAR merkezinde Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alıyor.

Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, topladığı 8 puanla haftaya 14. sırada girdi.

11'LER:

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi.

CANLI ANLATIM | Antalyaspor 0-1 Galatasaray

41' Antalyaspor'da Güray, rakip yarı alanın sol tarafında Kaan Ayhan'a sert bir faul yaptı. Kaan Ayhan yerde kaldı. Oyuna sağlık ekipleri dahil oldu. Bu pozisyonun ardından Güray Vural sarı kart gördü.

39' Orta alanda Berkan, Thalisson'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

38' KAÇTI! Galatasray'da Mertens ceza sahasının sol tarafından üst üste şut çekti. Kaleci Piric başarılı oldu. Daha sonrasında yaşanan karambolde Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

34' Galatasaray'da Sallai ceza sahasının sağ tarafından içeriye yerden pas gönderdi. Antalyaspor savunmasında Güray araya girdi ve tehlikeyi önledi.

30' Antalyaspor'da Mert Yılmaz oyuna devam edemedi. Yerine Erdoğan dahil oldu.

29' Galatasaray'da Sallai'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa kimse dokunamadı. Top doğrudan dışarı çıktı.

25' Galatasaray'da Sara sağ kanatta koşu yapan Sallai'ye pasını verdi. ceza sahasının sağ çarprazından şutunu çeken Sallai kaleci Piric'e takıldı. Karar korner.

24' KAÇTI! Galatasaray'da Yunus harika bir topuk pasıyla ceza sahasının solunda Sara ile topu buluşturdu. Sara'nın şutu savunmadan döndü.

23' Galatasaray'da oyuna devam edemeyen Jakobs yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

21' Galatasaray'da Jakobs sol kanatta ilerlerken topu taca attı ve kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanına geldi.

19' Galatasaray'da Torreira oyun akışı içerisinde yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

14' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Güray, sağ kanattan sol ayağıyla kaleye doğru ortaladı Muslere topu kornere çeldi. Antalyaspor diğer kanattan korner kullanacak.

13' Antalyaspor'da Samudio'nun sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Davinson Sanchez araya girdi ve topu kornere gönderdi.

12' Antalyaspor'da Townsend'in ceza sahası dışından sağ ayak içiyle yaptığı vuruş kendi takım arkadaşına çarparak auta gitti.

10' GOL | Galatasaray'ın sağ kanattan Mertens ile kullandığı köşe vuruşunda Icardi 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

9' Galatasaray'da ceza sahasının sol dışından Yunus'un sol ayağı ile çektiği şut savunmadan sekerek altı pasın sol tarafında Icardı'de kaldı. Icardı'nın dar açıdan vurduğu şut doğrudan dışarı gitti.

7' KAÇTI! Galatasaray'da Icardı ceza sahasının sağından 6 pasa koşan Yunus Akgün'e yerden bir pas verdi. Savunmada Mert Yılmaz araya girdi ve tehlikeyi önledi.

6' Galatasaray'da Sallai, orta sahanın sağ tarafında Thaılsson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

3' Galatasaray'da Jakobs'un sol kanattan açtığı ortada Antalyaspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

2' Galatasaray'da Abdülkerim, yarı sahasından çıkmak isterken orta sahada topu Antalyaspor'lu futbolcuya kaptırdı. Larson'un Samudio'ya ara pasında savunma araya girdi ve topu taça gönderdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.