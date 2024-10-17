Galatasaray'a kendi evinde şok: Sarı-kırmızılılar Roma'ya direnemedi!

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Roma'ya 6-1 mağlup oldu.

Galatasaray'a kendi evinde şok: Sarı-kırmızılılar Roma'ya direnemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2024 - 21:47

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İtalya'nın Roma ekibini ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı İtalyanlar 6-1 kazandı.

2 MAÇTAN PUANSIZ AYRILDI 

Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Cissoko, 24. dakikada Giacinti, 54. dakikada Haavi, 59. dakikada Giugliano, 84. dakikada Pandini ve 87. dakikada  Corelli kaydetti.

Galatasaray'ın tek golü ise 76. dakikada Staskova'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte grupta 2'de 2 yapan Roma, 6 puana ulaştı. Grupta 2 maçtır mağlup olan Galalatasaray'ın ise puanı bulunmuyor.


Etiketler: #galatasaray #Galatasaray Petrol Ofisi #roma #UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

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