Galatasaray'a kendi evinde şok: Sarı-kırmızılılar Roma'ya direnemedi!
Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Roma'ya 6-1 mağlup oldu.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İtalya'nın Roma ekibini ağırladı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı İtalyanlar 6-1 kazandı.
2 MAÇTAN PUANSIZ AYRILDI
Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Cissoko, 24. dakikada Giacinti, 54. dakikada Haavi, 59. dakikada Giugliano, 84. dakikada Pandini ve 87. dakikada Corelli kaydetti.
Galatasaray'ın tek golü ise 76. dakikada Staskova'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte grupta 2'de 2 yapan Roma, 6 puana ulaştı. Grupta 2 maçtır mağlup olan Galalatasaray'ın ise puanı bulunmuyor.
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