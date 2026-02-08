CANLI YAYIN: Beşiktaş 1-2 Alanyaspor | CANLI ANLATIM: Süper Lig 21. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturuyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Hyeongyu Oh.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang Ui Jo, Güven.
Canlı | Beşiktaş 1-2 Alanyaspor
33' GOL | Orkun'un penaltıdan attığı gol ile fark bire indi.
32' Beşiktaş yeni transfer Oh'un yerde kaldığı pozisyon VAR uyarısının ardından penaltı ile sonuçlandı.
27' Beşiktaş'ın kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz, topu üstten auta gönderdi.
20' Alanyaspor'un sağ çaprazdan şutu Ersin'de kaldı.
16' Sol kanatta topla buluşan Ruan, önünü boşalttıktan sonra pasını Güven Yalçın'a aktardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Güven, ceza sahasına girer girmez topu ağlara gönderdi.
16' GOL | Güven Yalçın kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
14' Alanyaspor'da Hagi'nin yerde kaldığı pozisyonda Ruan'ın ceza sahası içi sol taraftan çıkarttığı şut, defansın da müdahalesi ile yan ağlarda kaldı.
13' Yeni transfer Oh'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutu kalecide kaldı
9' Alanyaspor'da Hwang'ın defans arkasına gönderdiği topta, Güven Yalçın ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
9' GOL | Güven Yalçın, Alanyaspor'u öne geçiren golü kaydetti.
5' Alanyaspor'da Ruan'ın ceza sahası dışından vurduğu şut, kalenin solundan auta çıktı.
4' Yeni transfer Olatian'ın sol çaprazdan şutu auta çıktı.
1' SARI KART | Beşiktaş'ta Cerny sarı kart gördü.
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.