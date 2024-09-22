CANLI YAYIN: Beşiktaş - Eyüpspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 6. hafta mücadelesi

Yayınlanma: 22.09.2024 - 18:49

Güncelleme: 22.09.2024 - 18:49

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın VAR merkezinde Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta bu mücadelede uzun süreli sakatlığı bulunan kaptan Necip Uysal forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ile Al-Musrati ise kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Kayserispor maçında oynayamayacak.