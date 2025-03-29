CANLI YAYIN: Beşiktaş - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 29. hafta maçı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Beşiktaş - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 29. hafta maçı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 19:29

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Pskit oturacak.

11'LER 

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Morata, Barış, Osimhen

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve golcü futbolcular Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu beş futbolcu, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA İKİ İSİM SINIRDA

Galatasaray'da 2 futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen'in yanı sıra Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, yarın sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki hafta Samsunspor maçında forma giyemeyecek.


Etiketler: #beşiktaş #galatasaray #Trendyol Süper Lig

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