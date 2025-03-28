Galatasaray'da derbi öncesi Davinson Sanchez gelişmesi!

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği iddia edildi.

Galatasaray'da derbi öncesi Davinson Sanchez gelişmesi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 17:32

Galatasaray'a Davinson Sanchez'den müjdeli haber geldi.

Kolombiya Milli Takımı'nın Brezilya ile oynadığı maçta Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkan ve Paraguay maçında forma giyemeyen Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Kolombiyalı savunma oyuncusunun kontrolleri temiz çıktı. 

Sporx'te yer alan habere göre; Davinson Sanchez, teknik direktörü Okan Buruk'un forma vermesi halinde Beşiktaş karşısında sahada olabilecek.

Galatasaray'da bu sezon 32 maçta süre bulan 28 yaşındaki savunma oyuncusu 4 gol attı ve 2 asist yaptı.


Etiketler: #galatasaray #beşiktaş #Davinson Sanchez

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