Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Beşiktaş - Kasımpaşa CANLI ANLATIM - 2025-2026 sezonu Süper Lig 27. haftası

19.03.2026 19:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.

Ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 49 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisine 3 puanla gitmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa ise Süper Lig'de çıktığı 26 karşılaşmada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Son olarak geçen hafta Eyüpspor'u tek golle geçen lacivert-beyazlılar, ligde elde ettiği 24 puan ve averajla 14. basamakta kendine yer buldu.

Konuk ekip, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmanın hesabını yapıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Baldursson, Cafu, Allevinah, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak.

İlgili Konular: #beşiktaş #süper lig #kasımpaşa

