Beşiktaş'ta Junior Olaitan'a milli davet!

Benin Milli Takımı teknik direktörü Gernot Rohr, 27 Mart'ta Filistin ve 30 Mart'ta Gine'yle oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.
Rohr'un açıkladığı 25 kişilik aday kadroda Beşiktaş'tan Junior Olaitan da yer aldı.
Aday kadroda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Saturnin Allagbe, Marcel Dandjinou, Serge Obassa
Defans: Olivier Verdon, Mohamed Tijani, Yohan Roche, Tamimou Ouorou, Attidjikou Samadou, Charlemagne Azongnitode, Rodrigue Fassinou, Abdoul Rachid Moumini
Orta saha: Imourane Hassane, Dokou Dodo, Rodrigue Kossi, Gislain Ahoudo, Matteo Ahlinvi
Forvet: Rodolfo Aloko, Michel Boni, Jodel Dossou, Prince Dossou, Sahid Ngobi, Felipe Santos, Aiyegun Tosin, Junior Olaitan, Steve Mounie.
PERFORMANSI
Olaitan, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti.