17.03.2026 15:55:00
Beşiktaş'ta Junior Olaitan'a milli davet!

Beşiktaş'ın Beninli futbolcusu Junior Olaitan, ülkesinin Filistin ve Gine ile oynayacağı dostluk maçları için aday kadroya davet edildi.

Benin Milli Takımı teknik direktörü Gernot Rohr, 27 Mart'ta Filistin ve 30 Mart'ta Gine'yle oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Rohr'un açıkladığı 25 kişilik aday kadroda Beşiktaş'tan Junior Olaitan da yer aldı.

Aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Saturnin Allagbe, Marcel Dandjinou, Serge Obassa

Defans: Olivier Verdon, Mohamed Tijani, Yohan Roche, Tamimou Ouorou, Attidjikou Samadou, Charlemagne Azongnitode, Rodrigue Fassinou, Abdoul Rachid Moumini

Orta saha: Imourane Hassane, Dokou Dodo, Rodrigue Kossi, Gislain Ahoudo, Matteo Ahlinvi

Forvet: Rodolfo Aloko, Michel Boni, Jodel Dossou, Prince Dossou, Sahid Ngobi, Felipe Santos, Aiyegun Tosin, Junior Olaitan, Steve Mounie.

PERFORMANSI

Olaitan, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti.

İlgili Haberler

Beşiktaş maçının ardından... Gençlerbirliği'nden Yasin Kol'a büyük tepki! 'Bu işte bir kötülük var'
Beşiktaş maçının ardından... Gençlerbirliği'nden Yasin Kol'a büyük tepki! 'Bu işte bir kötülük var' Gençlerbirliği, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın orta hakemi Yasin Kol ve video yarıdmcı hakemi hakkında bir açıklama yaptı.
Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Bu tip maçlarda sadece kazanmak yeterli olmamalı'
Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Bu tip maçlarda sadece kazanmak yeterli olmamalı' Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
Eski hakemler Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Bu pozisyonda sarı kart çıksa daha iyi olur'
Eski hakemler Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Bu pozisyonda sarı kart çıksa daha iyi olur' Eski hakemler, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği maçın pozisyonlarını değerlendirdi.