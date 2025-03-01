CANLI YAYIN: Beşiktaş - Kayserispor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 26. haftası
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.
Mücadele Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapacak.
11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #beşiktaş #kayserispor
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