CANLI YAYIN: Beşiktaş - Kayserispor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 26. haftası

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

CANLI YAYIN: Beşiktaş - Kayserispor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 26. haftası
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 19:25

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den ekranlara gelecek. 

Mücadele Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapacak.

11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon


Etiketler: #Trendyol Süper Lig #beşiktaş #kayserispor

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