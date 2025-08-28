CANLI YAYIN: Beşiktaş - Lausanne | CANLI ANLATIM: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.

Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Ndidi, Orkun Kökçü, Emirhan, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Diakite, Butler-Oyedeji.

BE ŞİKTAŞ, BU SEZON KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi.

Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş-Shakhtar Donetsk2-4

UEFA Avrupa Ligi: Shakhtar Donetsk-Beşiktaş2-0

UEFA Konferans Ligi: St. Patrick's-Beşiktaş1-4

UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş-St. Patrick's3-2

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş-ikas Eyüpspor2-1

UEFA Konferans Ligi: Lausanne-Beşiktaş1-1

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

BE ŞİKTAŞ, KAZANIRSA ADINI LİG AŞAMASINA YAZDIRACAK

Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce bir kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı.

Beşiktaş'ın Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında ise siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda edecek.