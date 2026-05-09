CANLI YAYIN: Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 33. hafta mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Bersan Duran yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Mücadele, beIN Sports 2'den yayınlanacak.

Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı ve 59 puan topladı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son kez taraftarı karşısında boy gösterecek. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.

Bordo-mavili takım, ligde 32 hafta sonunda 66 puan ile Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona ermişti.

11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, El Bilal, Oh.

Trabzonspor: Onana, Salih, Nwaiwu, Lovik, Ozan, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muci, Nwakaeme, Umut.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Trabzonspor müsabakasında iki oyuncu forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica, maçta formasından uzak kalacak.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Visca, Okay Yokuşlu ve Taha Emre İnce ile kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.