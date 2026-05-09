Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 33. hafta mücadelesi

CANLI YAYIN: Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 33. hafta mücadelesi

9.05.2026 19:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
CANLI YAYIN: Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 33. hafta mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Bersan Duran yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Mücadele, beIN Sports 2'den yayınlanacak.

Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı ve 59 puan topladı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son kez taraftarı karşısında boy gösterecek. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.

Bordo-mavili takım, ligde 32 hafta sonunda 66 puan ile Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona ermişti.

11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, El Bilal, Oh.

Trabzonspor: Onana, Salih, Nwaiwu, Lovik, Ozan, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muci, Nwakaeme, Umut.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Trabzonspor müsabakasında iki oyuncu forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica, maçta formasından uzak kalacak.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Visca, Okay Yokuşlu ve Taha Emre İnce ile kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.

İlgili Konular: #beşiktaş #trabzonspor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Beşiktaş taraftarından Trabzonspor maçı için flaş karar
Beşiktaş taraftarından Trabzonspor maçı için flaş karar Trendyol Süper Lig'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen ve Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta taraftarlar, Trabzonspor maçında takımı protesto etmeye hazırlanıyor.
Trabzonspor maçı öncesi... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Trabzonspor maçı öncesi... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması Beşiktaş, gastroentrit tanısı ile tedavisine devam edilen Emirhan Topçu'nun Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
Beşiktaş - Trabzonspor maçı için seyirci kararı
Beşiktaş - Trabzonspor maçı için seyirci kararı Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçına bordo mavili taraftarlar alınmayacak.