CANLI YAYIN: Eyüpspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM: Süper Lig 19. hafta

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.
İLK 11'LER
ikas Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Legowski, Baran Ali, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut Bozok.
Beşiktaş: Ersin; Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Rashica, Cerny, Jota; El Bilal Toure.
MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor.
Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Eyüpspor, 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Eyüpspor, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabildi.
EKSİKLER
Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu, Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak. Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, mücadelede forma giyemeyecek.
İngiliz ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın da maçta görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.
Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Luccas Claro, karşılaşmada forma giyemeyecek.