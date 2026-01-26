Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.01.2026 19:00:00
CANLI YAYIN: Eyüpspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM: Süper Lig 19. hafta

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

İLK 11'LER

ikas Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Legowski, Baran Ali, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut Bozok.

Beşiktaş: Ersin; Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Rashica, Cerny, Jota; El Bilal Toure.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Eyüpspor, 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Eyüpspor, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabildi.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu, Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak. Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, mücadelede forma giyemeyecek.

İngiliz ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın da maçta görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Luccas Claro, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İlgili Haberler

Beşiktaş'a transferde sürpriz öneri: Ozan Kabak!
Beşiktaş'a transferde sürpriz öneri: Ozan Kabak! Hoffenheim forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak'ın Beşiktaş'a önerildiği ve siyah beyazlı yönetimin ise bu öneriye olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği iddia edildi.
Transferi KAP'a bildirdi... Beşiktaş, Tammy Abraham'ın bonservisini aldı!
Transferi KAP'a bildirdi... Beşiktaş, Tammy Abraham'ın bonservisini aldı! Beşiktaş, Tammy Abraham'ın bonservisinin 13 milyon Euro karşılığında alındığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'ın gündemindeydi... Yasin Özcan karşılaşmaya devam edemedi!
Beşiktaş'ın gündemindeydi... Yasin Özcan karşılaşmaya devam edemedi! Beşiktaş'a transfer olması beklenen genç savunma oyuncusu Yasin Özcan, kiralık olarak forma giydiği Anderlecht'te ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Karşılaşmanın 62. dakikasında sakatlanan Yasin Özcan oyuna devam edemedi ve kenara alındı.