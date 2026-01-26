Transferi KAP'a bildirdi... Beşiktaş, Tammy Abraham'ın bonservisini aldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.01.2026 16:15:00
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın bonservisinin 13 milyon Euro karşılığında alındığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham'ın bonservisinin 13 milyon Euro karşılığında alındığını KAP'a bildirdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Tammy Abraham, 13 gol 3 asistlik performans sergiledi.

