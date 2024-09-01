CANLI YAYIN: Eyüpspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 4. hafta mücadelesi

Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile karşılaşacak. saat 19:15'te başlayacak maça dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 18:18
CANLI YAYIN: Eyüpspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 4. hafta mücadelesi
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Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.15'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın VAR hakemi ise Özgür Yankaya.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da takımın başında İhsan Derelioğlu yer alacak.

Süper Lig'de bir haftayı geçen bir haftada ise maçı ertelenen Trabzonspor, oynadığı tek maçta Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Bordo-mavili takımın ligde 1 puanı bulunuyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ise ligde 3 maçta 7 puan topladı.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Umut, Robin Yalçın, Claro, Tayfur, Melih, Midtsjö, Emre Akbaba, Samu Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Orsic, Draguş, Enis.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da Serkan Asan, Trezeguet ile sakatlığı süren Hüseyin Türkmen, Eyüpspor ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor'un maç kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Arif Boşluk, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Eren Elmalı, Arseniy Batagov, Stefano Denswil, Ali Şahin Yılmaz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, John Lundstram, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Enis Bardhi, Poyraz Yıldırım, Enis Destan, Denis Draguş, Muhammed Cham.


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