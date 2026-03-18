CANLI YAYIN: Eyüpspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2025-2026 sezonu Süper Lig 27. haftası

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda mücadele ediyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Sezonda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, galibiyet serisini 5 maça taşımaya çalışacak.
Trabzon temsilcisinde Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi, kart görmeleri halinde ligin 28. haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.
İLK 11'LER
Eyüpspor: Felipe, Anıl, Bedirhan, Umut Meraş, Calegari, Radu, Legowski, Baran Ali, Torres, Metehan, Umut Bozok.
Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Savic, Lövik, Zubkov, Folcarelli, Oulai, Muçi, Onuachu, Umut Nayir.
CANLI ANLATIM | Eyüpspor 0-0 Trabzonspor
36' Muçi'nin arka alana gönderdiği ortada Nwaiwu müsait pozisyonda istediği gibi vuramadı ve top doğrudan dışarıya gitti.
13' Umut Nayir sol kanatta dar bir açıdan şut denedi top Eyüpspor savunmasına çarparak geri döndü.
1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.