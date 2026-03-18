Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Eyüpspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2025-2026 sezonu Süper Lig 27. haftası

18.03.2026 19:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor, ligin 27. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda mücadele ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, galibiyet serisini 5 maça taşımaya çalışacak.

Trabzon temsilcisinde Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi, kart görmeleri halinde ligin 28. haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Felipe, Anıl, Bedirhan, Umut Meraş, Calegari, Radu, Legowski, Baran Ali, Torres, Metehan, Umut Bozok.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Savic, Lövik, Zubkov, Folcarelli, Oulai, Muçi, Onuachu, Umut Nayir.

CANLI ANLATIM | Eyüpspor 0-0 Trabzonspor

36' Muçi'nin arka alana gönderdiği ortada Nwaiwu müsait pozisyonda istediği gibi vuramadı ve top doğrudan dışarıya gitti.

13' Umut Nayir sol kanatta dar bir açıdan şut denedi top Eyüpspor savunmasına çarparak geri döndü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.

İlgili Konular: #süper lig #trabzonspor #eyüpspor

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında puanı uzatmalarda kurtardı! Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Arsavev ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor, Rizespor’u yendi: İşte Fırtına Süper Lig’de Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u Onuachu’nun 51. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Fenerbahçe ile puanları eşitledi.
En son Abdullah Avcı başarmıştı... Trabzonspor, 148 hafta sonra bir ilk peşinde! Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor deplasmanına gidecek Trabzonspor, bu maçı kazanması durumunda 148 hafta sonra ligde üst üste 5 maçlık kazanma serisi yakalamış olacak. Bordo-mavililer, bu seriyi en son Abdullah Avcı döneminde gerçekleştirdi.