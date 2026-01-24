CANLI YAYIN: Fatih Karagümrük - Galatasaray CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşması

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.01.2026 19:04:00
Güncellenme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 43 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen kırmızı-siyahlı ekip ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Fatih Karagümrük, elde ettiği 9 puanla 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer aldı.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında yapılan maç, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay, Doh, Berkay, Serginho, Larsson, Barış, Traore.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

İlgili Konular: #galatasaray #Fatih Karagümrük #Trendyol Süper Lig

