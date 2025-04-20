CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Kayserispor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 32. hafta mücadelesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Kayserispor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 32. hafta mücadelesi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 18:05

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile sahasında karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Maçın VAR koltuğunda Hollandalı Jeroen Manschot oturuyor. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Carlos, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Nurettin, Ramazan, Mane, Nazon.

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-0 Kayserispor

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. 


Etiketler: #fenerbahçe #kayserispor #Trendyol Süper Lig

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