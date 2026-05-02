CANLI YAYIN: Fenerbahçe - RAMS Başakşehir | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşması

CANLI YAYIN: Fenerbahçe - RAMS Başakşehir | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşması

2.05.2026 19:03:00
Cumhuriyet Spor
CANLI YAYIN: Fenerbahçe - RAMS Başakşehir | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşması

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. 

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Özer Özden oturacak.

11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent, İsmail, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Harit, Bertuğ.

Ligde 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 67 puanla 2. sırada bulunuyor. 

Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollar ayrıldı. 

Sarı-lacivertli takım, ligde kalan 3 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

Fenerbahçe, kalan 3 lig maçında kayıp yaşamayarak sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor.

