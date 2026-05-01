Tedesco'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal veda: 'Hayatım boyunca unutamayacağım'

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Domenico Tedesco, bugün Almanya'ya döndü. Tedesco'yu İstanbul Havaalanı'ndan çok sayıda taraftar uğurladı.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çok sayıda sarı-lacivertli taraftarı kırmayan deneyimli çalıştırıcı, gördüğü bu yoğun sevgi selinin ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM"

HT Spor'a konuşan Tedesco, "Son birkaç gündür taraftarlardan gördüğüm destek ve veda benim için gerçekten çok özeldi. Tüylerimi diken diken eden, hayatım boyunca unutamayacağım anlar yaşadım. Açıkçası bu sevgi ve bağlılık beni derinden etkiledi. Gelecek sezon şampiyonluk hayalinin gerçeğe dönüşmesini tüm kalbimle diliyorum. Çünkü bu taraftar her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

ALMANYA'DA TEDESCO'YA YOĞUN İLGİ

Türkiye'den ayrılan Tedesco'yu Almanya'da da büyük bir sürpriz bekliyordu. Birçok Fenerbahçe taraftarı uçaktan inen Tedesco'yu Almanya'da havaalanında karşıladı.

Yoğun ilgi karşısında oldukça şaşıran Tedesco, havaalanından çıkarken zorlandı. Kalabalık nedeniyle güçlükle yürüyebilen Tedesco için taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.