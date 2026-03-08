CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Samsunspor | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.03.2026 19:01:00
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile sahasında mücadele edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Ligdeki 24 mücadelede 15 galibiyet, 9 beraberlikle 54 puan toplayan Fenerbahçe, ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler son 2 maçında Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kaldı. 53 gol atıp kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, ligde namağlup tek takım konumunda yer alıyor.

11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Brown, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif.

Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji.

