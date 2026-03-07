Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünkü idmanı tamamlayamamıştı... Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi!

Dünkü idmanı tamamlayamamıştı... Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi!

7.03.2026 20:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dünkü idmanı tamamlayamamıştı... Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, dünkü idmanda ağrı hissetmiş ve antrenmanı yarıda bırakmıştı. Asensio, Fenerbahçe'nin bugünkü idmanında takımla çalıştı.

Trendyol Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK deplasmanının kafilesinde tedbir amaçlı yer almamıştı. Yıldız futbolcu dünkü idmanda da ağrı hissetmiş ve antrenmanı yarıda bırakmıştı.

ASENSIO BUGÜN TAKIMLA ÇALIŞTI

Samsunspor maçı öncesi bugün son idmanını gerçekleştiren Fenerbahçe'de Marco Asensio da takımla çalıştı.

Core hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #antrenman #Marco Asensio

İlgili Haberler

Fenerbahçe Medicana, Göztepe'yi son sette devirdi!
Fenerbahçe Medicana, Göztepe'yi son sette devirdi! Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, Göztepe'yi beş setin sonunda 3-2 mağlup etti.
Samsunspor maçı öncesi... Marco Asensio'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Samsunspor maçı öncesi... Marco Asensio'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor konuk edecek Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio'nun antrenmanı yarıda bıraktığı iddia edildi.
Bahis soruşturması nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişlerdi... Galatasaray takım doktoru ile Fenerbahçe kulüp tercümanına ceza!
Bahis soruşturması nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişlerdi... Galatasaray takım doktoru ile Fenerbahçe kulüp tercümanına ceza! PFDK, bahis soruşturmasında Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye ve Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a verilen cezaları açıkladı.