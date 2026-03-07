Dünkü idmanı tamamlayamamıştı... Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK deplasmanının kafilesinde tedbir amaçlı yer almamıştı. Yıldız futbolcu dünkü idmanda da ağrı hissetmiş ve antrenmanı yarıda bırakmıştı.

ASENSIO BUGÜN TAKIMLA ÇALIŞTI

Samsunspor maçı öncesi bugün son idmanını gerçekleştiren Fenerbahçe'de Marco Asensio da takımla çalıştı.

Core hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.