Fenerbahçe Medicana, Göztepe'yi son sette devirdi!

7.03.2026 18:41:00
AA
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, Göztepe'yi beş setin sonunda 3-2 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Yasin Okumuş, Nazlı Ekmekçi

Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Asli Kalaç, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Ghani, (Gülce Güçtekin, Orro, De Souza, Dicle Nur Babat, Melisa Vargas)

Setler: 25-20, 19-25, 25-22, 23-25, 11-15

Süre: 148 dakika

İlgili Konular: #göztepe #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #Fenerbahçe Medicana

