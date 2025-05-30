Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a dönüyor!

Galatasaray'dan Gaziantep FK'ye giden Halil Dervişoğlu, Gaziantep'teki son maçına çıkıyor.





25 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor maçıyla birlikte Gaziantep'te son maçına çıkacak.





Halil Dervişoğlu'nun Gaziantep'te teknik heyetin yeni sezon planlamasında yer almadığı ve yönetimin de 25 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.





Süper Lig'den birçok ekip Halil Dervişoğlu'nun durumunu yakından takip ediyor.





Gaziantep'te bu sezon 32 maçta süre bulan Halil Dervişoğlu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.



