CANLI YAYIN - Galatasaray - Beşiktaş - CANLI ANLATIM - Trendyol Süper Lig'i 2025/2026 sezonu 8. haftası

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstleniyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanıyor. Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Ali Şansalan oldu.

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak.

Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Toure, Abraham

CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-1 Beşiktaş

22' Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, itirazları nedeniyle hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

12' GOOOLL!!! Beşiktaş, Tammy Abraham'ın golü ile maçta öne geçiyor. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Tammy Abraham, altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor.

10' Vaclav Cerny'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda Uğurcan Çakır topu tekrar kornere çelmeyi başarıyor.

1' Dev derbide ilk düdük çalıyor.