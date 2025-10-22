CANLI YAYIN: Galatasaray - Bodo/Glimt | CANLI ANLATIM UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak.
RAMS Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
İŞTE 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh