CANLI YAYIN: Galatasaray 1-0 Bodrum FK CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 32. hafta mücadelesi
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:00'de başlayan zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk ediyor.
RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturuyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen
Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi
Canlı | Galatasaray 1-0 Bodrum FK
29' GOL | Torreira, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.
18' Merkezde topla buluşan Sara'nın ceza sahası dışından çektiği şut, Ajeti'ye çarptıktan sonra üst direğe vurup kornere çıktı! Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.
17' Savunmanın arkasına sarkan Barış Alper'in vuruşunu Celutska blokladı, top tekrar Galatasaray'da kaldı.
16' Torreira'nın sağ kanattan ortasında Barış Alper'in kafa vuruşu etkisiz, top üstten auta çıktı.
15' Kontraya çıkmak isteyen Galatasaray'da Sara'nın Osimhen'e doğru attığı pas taca çıktı. Top tekrar Bodrum FK'de.
12' Kullanılan köşe vuruşunda Osimhen'in kafa vuruşu, üstten auta çıktı!
11' Sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in şutuna Ali Aytemur ayak koydu ve top kornere çıktı. Galatasaray korner kullanacak.
10' Przemyslaw Frankowski'nin orta saha yakınından yaptığı orta kaleci Sousa'da kaldı.
8' Lemina'nın Taylan'a yaptığı müdahale faul. Bodrum FK serbest vuruş kullanacak.
7' Atılan uzun topta Osimhen'in indirdiği topa Lemina ceza sahası içerisinden vurdu, Sousa topu üstten kornere çeldi!
6' Kullanılan köşe vuruşunda top Galatasaray'da kaldı. Sarı-Kırmızılılar, kendi yarı alanında top çeviriyor...
5' Barış Alper'in sağ çizgiden yaptığı orta Bodrum FK savunmasına çarptı ve dışarıya çıktı. Galatasaray korner kullanacak.
4' Kullanılan köşe vuruşunda Osimhen'in kafası dışarıya gitti.
4' Kullanılan köşe vuruşunda seken topa ceza sahası dışından Torreira vurdu, kaleci Sousa sağına uzanarak kurtardı! Galatasaray bir köşe vuruşu daha kazandı.
3' Przemyslaw Frankowski'nin sağ kanattan ortasında Ali Aytemur'un müdahalesi sonucu top kornere çıktı. Galatasaray korner kullanacak.
2' Ahmet Aslan'ın pasında Bardhi ofsaytta kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
2' Torreira'nın sağ kanattan attığı uzun pası Osimhen'den önce Sousa yakaladı.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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