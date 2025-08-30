CANLI YAYIN: Galatasaray - Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM 2025/26 sezonu Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşması

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.

Süper Lig'de sırasıyla Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Zecorner Kayserispor'u ise 4-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılı takım, haftaya averajla lider girdi.

Ligde 1 maçı eksik olan Çaykur Rizespor ise aldığı 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, son şampiyon karşısında sezonun ilk galibiyetini arayacak.

11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Osimhen

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Alikulov, Samet, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Halil, Laçi, Mithat, Sowe

4000. GOLE 1 ADIM KALDI

Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya 1 gol uzaklıkta.

Süper Lig'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3999. kez havalandırmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 1 gol daha atması durumunda 4000. golünü bulacak.

