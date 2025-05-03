CANLI YAYIN: Galatasaray - Sivasspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşması
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk ediyor.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Polonyalı Pawel Malec oturuyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
11'LER
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus, Morata, Barış Alper, Osimhen.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj.
CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 Sivasspor
9' GOL | Torreira.
2' Galatasaray'ın soldan kullandığı kornerde Sallai ortayı yaptı, arka alanda Torreira kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Etiketler: #galatasaray #Sivasspor #Trendyol Süper Lig
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