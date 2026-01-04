Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos kupaya uzandı

Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos kupaya uzandı

4.01.2026 09:21:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos kupaya uzandı

Olympiakos, Yunanistan Süper Kupası'nda 90 dakikası 0-0 biten maçın uzatmalarında OFI'yi 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı maçta Olympiakos, OFI'yi 3-0 yenerek Yunanistan Süper Kupası'nın sahibi oldu.

Maçın normal süresi golsüz sona erdikten sonra uzatmalara giden maçta goller, 95. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi, 107. dakikada Alexios Kalogeropoulos ve 113. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Uzun süren sakatlık sürecinin ardından tekrar formasına kavuşan milli futbolcu, 110. dakikada oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra attığı golle maçın skorunu belirledi ve takımın Yunanistan Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu.

İlgili Konular: #Yusuf Yazıcı #Olympiakos #Süper Kupa

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması!
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, milli futbolcu Yusuf Yazıcı için çıkan transfer haberleri hakkında açıklama yaptı.
Yusuf Yazıcı'dan kötü haber: Çapraz bağı koptu
Yusuf Yazıcı'dan kötü haber: Çapraz bağı koptu Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos forması giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği kaydedildi.
Yusuf Yazıcı'dan transfer itirafı: 'Başka bir takımda oynamak istemedim'
Yusuf Yazıcı'dan transfer itirafı: 'Başka bir takımda oynamak istemedim' Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiacos'ta forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.