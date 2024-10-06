CANLI YAYIN: Gaziantep FK - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 8. hafta mücadelesi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'nin konuğu olacak.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.
Hafta içinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep deplasmanında namağlup ünvanını korumaya çalışacak.
Ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan siyah-beyazlı takım, 16 puan topladı.
Süper Lig'de oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 4 kez de yenilen Gaziantep FK ise hanesine 4 puan yazdırabildi.
11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ertuğrul, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.
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