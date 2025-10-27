CANLI YAYIN: Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor.

Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturuyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

11'LER

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe

33' Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Melih Kabasakal topu uzaklaştırmayı başarıyor.

30' Drissa Camara'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Kacper Kozlowski istediği vuruşu yapamıyor.

25' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Edson Alvarez, Kacper Kozlowski'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

22' GOL | Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. İsmail Yüksek, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Youssef En-Nesyri, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mustafa Burak Bozan'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

19' DİREKTEN DÖNDÜ! Fenerbahçe hücumunda En-Nesyri önce ceza yayında pasını Nene'ye çıkarmak istedi, savunmadan yeniden önüne seken topa En-Nesyri, sağ ayağıyla gelişine sol köşeye vurdu. Kaleye yerden sekerek giden top direkten oyun alanına geri döndü.

18' Ederson'un uzun pasında Kerem Aktürkoğlu topu kontrol edemiyor.

12' Archie Brown'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

10' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Alexandru Maxim'in ceza alanına gönderdiği ortasında Milan Skriniar kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Ederson topa hakim olmayı başarıyor.

6' Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Archie Brown, Luis Perez'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

5' GOL | Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta öne geçiyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında, Gaziantep FK savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Youssef En-Nesyri, altıpas önünde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Mustafa Burak Bozan'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

4' Nelson Semedo'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Myenty Abena topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.