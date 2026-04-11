CANLI YAYIN: Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: 2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig 29. hafta mücadelesi

11.04.2026 19:03:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor'a konuk oluyor. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaşıyor.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan müsabaka 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalıyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturuyor.

11'LER

Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makarov, Chalov.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

CANLI ANLATIM | Kayserispor 0-0 Fenerbahçe

9' Kerem sol kanattan ortayı çevirdi ama Bilal yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

8' Nene önce çalım attı sonra yerden içerideki Guendouzi'ye topu çevirdi ancak Guendouizi'nin şutu üstten auta gitti.

5' Kante'nin Semedo'nun koşu yoluna attığı pas hızlı kaldı ve dışarıya gitti.

3' Archie Brown'ın sol kanattan yaptığı orta direkt dışarıya gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Fenerbahçe'de 8 futbolcu için sarı alarm! Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte 8 isim sarı kart sınırında bulunuyor.
'Mallorca yönetimi gitmeme izin vermedi' demişti... Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk takviyeyi hücum hattına yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin Vedat Muriqi ile imzaya yakın olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar'a hırsızlık şoku! Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı ve takım kaptanı Milan Skriniar, hırsızlık şokuyla sarsıldı. Beykoz'daki lüks sitede bulunan evinden 40 bin dolar çalınan yıldız futbolcu, durumu fark eder etmez polise giderek şikayetçi oldu.