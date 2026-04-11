CANLI YAYIN: Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: 2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig 29. hafta mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaşıyor.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan müsabaka 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalıyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturuyor.
11'LER
Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makarov, Chalov.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.
CANLI ANLATIM | Kayserispor 0-0 Fenerbahçe
9' Kerem sol kanattan ortayı çevirdi ama Bilal yumruklayarak topu uzaklaştırdı.
8' Nene önce çalım attı sonra yerden içerideki Guendouzi'ye topu çevirdi ancak Guendouizi'nin şutu üstten auta gitti.
5' Kante'nin Semedo'nun koşu yoluna attığı pas hızlı kaldı ve dışarıya gitti.
3' Archie Brown'ın sol kanattan yaptığı orta direkt dışarıya gitti.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.