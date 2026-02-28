Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.02.2026 15:05:00
Cumhuriyet Spor
CANLI YAYIN: Kocaelispor - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig 24. haftası

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve haftaya 43 puanla 4. sırada giriş yaptı.

Süper Lig'de bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Körfez ekibi ise çıktığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, topladığı 30 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

Sergen Yalçın'ın ekibi, deplasmanda kazanarak gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.

Kocaelispor ise kendi seyircisi önünde rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde.

İŞTE İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.

