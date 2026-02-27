Yeni sezonda değişecekti: Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı kuralı başvurusu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.02.2026 13:28:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı kuralı kuralı için TFF'ye başvurduğu iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda değişecek yabancı kuralı için Beşiktaş'ın harekete geçtiği ve önümüzdeki sezon 10+4 şeklinde uygulanacak kural için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduğu iddia edildi.

HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, kuralın 10+4 yerine 10+5 şeklinde uygulanmasını talep etti. Haberde, siyah-beyazlı kulübün bu önerisine Süper Lig'den birçok takımın da destek verdiği ifade edildi.

TFF'DEN YANIT

Yabancı kuralında değişiklik talep eden Beşiktaş'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olumsuz yanıt geldi. Federasyonun yabancı sayısını düşürmeyi amaçladığı Beşiktaş'ın talebini kabul etmediği aktarıldı.

SÜPER LİG'DE YABANCI KURALI

Süper Lig'de bu sezon uygulanan yabancı kuralına göre kulüpler kadrolarında 14 yabancı futbolcu oyuncu kadrolarında bulundurabiliyor. Kurala göre 12 futbolcuda herhangi bir yaş sınırı aranmıyor. En az 2 futbolcunun ise 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması gerekiyor. 

Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonuyla birlikte kural, 10+4 şeklinde değişecek ve en az 4 futbolcunun 1 Ocak 2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak. 10 futbolcuda ise herhangi bir yaş sınırı aranmayacak.

