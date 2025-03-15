CANLI YAYIN: Konyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM 2024-2025 sezonu Süper Lig 28. haftası

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Mücadelede ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Konyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM 2024-2025 sezonu Süper Lig 28. haftası
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 19:33

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak Robert Schröder görev yapacak.

11'LER

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Aleksic, Melih, Yusuf, Melih

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

DERBİ ÖNCESİ 4 İSİM SINIRDA

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, bu maçta kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.


Etiketler: #beşiktaş #konyaspor #Trendyol Süper Lig

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