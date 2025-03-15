CANLI YAYIN: Konyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM 2024-2025 sezonu Süper Lig 28. haftası
Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Mücadelede ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak Robert Schröder görev yapacak.
11'LER
Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Aleksic, Melih, Yusuf, Melih
Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.
DERBİ ÖNCESİ 4 İSİM SINIRDA
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, bu maçta kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Spor Haberleri
- Solskjaer'den sakatlık açıklaması
- Özel sporcularımızın madalya zaferi!
- Konya'da 11'ler belli oldu!
- Haaland'dan tarihe geçen performans!
- Metin Kurt adı İBB Tesisi'nde yaşatılacak
- Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti sona erdi!
- TFF'den yabancı hakem kararı!
- Yuan Liying, Konya'da dünya rekoru kırdı
- Gaziantep FK'nın yükselişi devam ediyor!
- Murat Sancak'tan Galatasaray'a gönderme!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinede değişiklik
- GAİN Medya’yı kim satın aldı?
- Erdoğan’la ‘sıkı fıkı’ rektör
- Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları!
- Akademisyenlerden 'diploma' tepkisi
- 'Yandaş basının en hızlı tetikçileri...'
- Cinsel saldırı davasında skandal soru!
- Saray Gidicidir
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Bahçeli çalışmalarına ne zaman dönecek?