CANLI YAYIN: Lausanne - Beşiktaş CANLI ANLATIM | UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak.

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

İLK 11'LER

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Sene, Diakite.

Beşiktaş: Ersin, Jurasek, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e iki maçta da yenilerek başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda İrlanda takımı St. Patrick's'i iki karşılaşmada da yenerek tur atladı. Siyah-beyazlılarda hedef Lausanne'ı da eleyerek adını lig aşamasına yazdırmak.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda Lausanne karşısında Mustafa Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Eyüpspor maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan David Jurasek ile aynı müsabakanın ısınma bölümünde sakatlanarak ilk 11'den çıkarılan Ernest Muçi'nin durumunun maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.