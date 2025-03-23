CANLI YAYIN: Macaristan 0-0 Türkiye CANLI ANLATIM 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesi

Yayınlanma: 23.03.2025 - 18:54

Güncelleme: 23.03.2025 - 20:23

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk oluyor.

Puskas Arena'da oynanan karşılaşma TSİ 20.00'de başladı.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer düdük çalıyor. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Florian Badstübner.

İLK 11'LER

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, Dardai, Gazdag, Dardai, Varga

Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu.

Canlı | Macaristan 0-0 Türkiye

21' SARI KART | Macaristan'da Fiola sarı kart gördü.

20' Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşu doğrudan dışarı gitti.

19' Oğuz Aydın, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunma araya girerek topu dışarı gönderdi. Milli Takımımız, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

7' Milos Kerkez, orta alandan ceza sahasına koşu yapan Bendeguz Bolla'ya uzun bir top gönderdi. Bolla bekletmeden içeriye çevirdi. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.

5' Gazdag, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Samet topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.