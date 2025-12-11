Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Samsunspor 1-0 AEK | CANLI ANLATIM: UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesi

CANLI YAYIN: Samsunspor 1-0 AEK | CANLI ANLATIM: UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesi

11.12.2025 19:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
CANLI YAYIN: Samsunspor 1-0 AEK | CANLI ANLATIM: UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında AEK ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr...

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.45'te başladı. 

Müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetiyor. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios, Marin, Pineda, Pereyra, Koita, Mantalos, Luka Jovic.

Canlı | Samsunspor 1-0 AEK

7' SARI KART | AEK'de Marin sarı kart gördü.

4' GOL | Moukoudi'nin kendi kalesine attığı gol ile Samsunspor öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İlgili Konular: #uefa avrupa konferans ligi #samsunspor #AEK

İlgili Haberler

Samsunsporlu futbolcunun kullandığı araç alev aldı!
Samsunsporlu futbolcunun kullandığı araç alev aldı! Samsunsporlu Anthony Musaba’nın kiraladığı araç, motor kısmından alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, Musaba herhangi bir yara almadan kurtuldu.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray-Samsunspor maçı tepkisi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray-Samsunspor maçı tepkisi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Samsunspor maçının ardından ilk kez konuştu. Dünya Kupası kura çekimi için ABD'de bulunan Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok" dedi.
AEK'den Samsunspor maçı açıklaması!
AEK'den Samsunspor maçı açıklaması! AEK Teknik Direktörü Marco Nikolic, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında perşembe günü deplasmanda oynayacakları Samsunspor maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Nikolic, Samsunspor'un ligde yoluna iyi devam ettiğini söyledi.