CANLI YAYIN: Samsunspor 1-0 AEK | CANLI ANLATIM: UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşıyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.45'te başladı.
Müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetiyor. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.
AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios, Marin, Pineda, Pereyra, Koita, Mantalos, Luka Jovic.
Canlı | Samsunspor 1-0 AEK
7' SARI KART | AEK'de Marin sarı kart gördü.
4' GOL | Moukoudi'nin kendi kalesine attığı gol ile Samsunspor öne geçti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.