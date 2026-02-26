CANLI YAYIN: Samsunspor 0-0 Shkendija | CANLI ANLATIM: UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-off Turu

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk ediyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.45'te başladı. İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanıyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği rakibi karşısında elde ettiği avantajı koruyup adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Holse, Moundilmadji, Ndiaye.
Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Ismai, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Moubeti.
Canlı | Samsunspor 0-0 Shkendija
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.