CANLI YAYIN: Samsunspor 0-0 Shkendija | CANLI ANLATIM: UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-off Turu

26.02.2026 19:40:00
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında kendi sahasında FK Shkendija ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk ediyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.45'te başladı. İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği rakibi karşısında elde ettiği avantajı koruyup adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Holse, Moundilmadji, Ndiaye.

Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Ismai, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Moubeti.

Canlı | Samsunspor 0-0 Shkendija

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

