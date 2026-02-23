Samsunspor ile yollarını ayırmıştı... Thomas Reis'a Almanya'dan talip!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.02.2026 14:45:00
Güncellenme:
Bundesliga'daki kötü gidişatını engelleyemeyen Wolfsburg'un teknik direktör adayları arasında Thomas Reis'ın olduğu iddia edildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wfl Wolfsburg'da kötü gidişat sürüyor. 43 yaşındaki teknik adam Daniel Bauer yönetiminde küme düşme hattının 1 basamak üstünde 20 puanla yer alan yeşil-beyazlı ekip, yeni teknik direktör arayışına başladı.

Kicker'a göre listede 3 ana isim bulunurken, bunlardan biri de son olarak Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Thomas Reis.

23 MAÇTA SADECE 20 PUAN

Tarihinde 1 Bundesliga şampiyonluğu (2008-09) 1 de Almanya Kupası şampiyonluğu bulunan (2015) Wolsfburg, sancılı bir süreçten geçiyor. Ligde oynadığı 23 maçta sadece 20 puan toplayabilen takım, küme düşme hattıyla aynı puanda yer alıyor. Son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen yeşil-beyazlı ekip, son 9 maçta da sadece 5 puan toplayabildi.

SON KULVARDA HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

Alınan kötü sonuçların ardından Alman teknik adam Daniel Bauer ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, oluşacak boşluk için 3 aday belirledi. Son olarak Bochum'u çalıştıran Dieter Hecking, 3 yıllık Eintracht Frankfurt macerası bulunan Dino Toppmöller ve son olarak Samsunspor'da görev alan Thomas Reis en önemli 3 yeni teknik direktör adayı konumunda.

THOMAS REİS'İN KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Bochum U19 ve Wolfsburg U19 takımlarını çalıştırarak başlayan Reis, burada oynattığı başarılı futbolla A takımın dikkatini çekti ve 2019'da Bochum A takımının başına geçti. Bochum'un başında çıktığı 122 maçta 1.53 maç başına puan ortalaması yakalayan Alman teknik adam Schalke'nin yolunu tuttu.

Schalke dönemi istediği gibi geçmeyen 52 yaşındaki teknik direktörün son durağı Süper Lig ekiplerinden Samsunspor oldu. 1.5 yıl süren Samsun deneyiminde 72 maçta 1.63 puan ortalamasını yakalayaraketkili bir performans sergiledi. Ayrıca Konferans Ligi'nde lig aşamasından üst tura yükselerek Samsunspor tarihine geçti. Ligde çıktığı son 10 maçta sadece 3 puan elde edince, Smasunspor'da Thomas Reis dönemi sona ermiş oldu.

