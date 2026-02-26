Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor!

26.02.2026 12:56:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor!

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor, Shkendija'yı ağırlayacak.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği rakibi karşısında elde ettiği avantajı koruyup adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Shkendija karşısında kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da bu maçta forma giyemeyecek.

İlgili Konular: #samsunspor #UEFA Konferans Ligi

İlgili Haberler

Makedon basınından Samsunspor'a övgü! 'Kalitenin Türk takımında olduğu kabul edilmeli'
Makedon basınından Samsunspor'a övgü! 'Kalitenin Türk takımında olduğu kabul edilmeli' Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Shkendija'yı 1-0 mağlup edip avantajı yakaladı. Makedon basını mücadeleyi değerlendirirken Samsunspor'un eşleşmede daha güçlü ve tura yakın taraf olduğuna vurgu yaptı.
Samsunspor'un Süper Lig'deki hasreti 3 maça çıktı!
Samsunspor'un Süper Lig'deki hasreti 3 maça çıktı! Samsunspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.
Samsunspor ile yollarını ayırmıştı... Thomas Reis'e Almanya'dan talip!
Samsunspor ile yollarını ayırmıştı... Thomas Reis'e Almanya'dan talip! Bundesliga'daki kötü gidişatını engelleyemeyen Wolfsburg'un teknik direktör adayları arasında Thomas Reis'ın olduğu iddia edildi.