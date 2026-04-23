Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Samsunspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesi

23.04.2026 17:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile mücadele ediyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 18.45'te başladı. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapıyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını, Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Emre, Ndiaye.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Ozan, Augusto, Onuachu.

CANLI ANLATIM | Samsunspor 0-0 Trabzonspor

28' SON ANDA ONANA! Samsunspor gole yaklaştı. Coulibaly arka direğe kesti. Tomasson'un yakın mesafeden vuruşunda Onana topu kornere çeldi.

21' SARI KART | Samsunspor'da Coulibaly de yaptığı faulün ardından sarı kart ile cezalandırıldı.

20' SARI KART |Samsunspor'da Cherif Ndiaye, Pina'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

15' Andre Onana'nın kaleden attığı uzun pası Onuachu indirdi. Samsunspor defansı bu pozisyonda da topun sahibi oldu.

11' SARI KART | Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, oyuna bir top daha soktuğu gerekçesi ile sarı kart gördü.

3' İLK TEHLİKELİ ATAK SAMSUN'DAN! Sol taraftan gelişen Samsunspor atağında Holse topu kale alanına çevirdi. Yalçın Kayan, kale sahası içerisinde topu auta attı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

İlgili Konular: #trabzonspor #samsunspor #ziraat türkiye kupası

İlgili Haberler

