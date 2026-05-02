CANLI YAYIN: Trabzonspor - Göztepe | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşması

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Eren Özyemişçioğlu oturacak.
11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Mustafa, Ozan Tufan, Bouchouari, Folcarelli, Augusto, Muçi, Onuachu.
Göztepe: Lis, Arda Okan, Allan, Bokele, Dennis, Cherni, Miroshi, Antunes, Juan, Janderson.
Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor.
Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.