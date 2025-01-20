CANLI YAYIN: Trabzonspor - Sivasspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 20. hafta mücadelesi
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20:00'de başlayacak zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR koltuğunda Portekizli hakem Helder Malheiro oturacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0, ligde Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, art arda sahasındaki 3. resmi maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Bordo-mavililerde Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Vişça, Ozan, Nwakaeme, Banza
Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Rodrigues, Koita, Pritchard, Manaj.
Etiketler: #trabzonspor #Sivasspor #süper lig
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