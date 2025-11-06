CANLI YAYIN: Viktoria Plzen - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: UEFA Avrupa Ligi 4. hafta

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.11.2025 21:57:00
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele edecek.

Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı.

Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En-Nesyri.

FENERBAHÇE TAM KADRO

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak.

Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.

