Canlı yayında açıkladı: Serdal Adalı'dan maç sonu transfer yanıtı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor maçının ardından transferlerle ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı takımın efsane ismi Ali Gültiken, yayıncı kuruluşun canlı yayınında, "Beşiktaş bu saatten sonra transfer yapmalı mı, yapmamalı mı? Bu da konuşulmalı. Gelecek oyuncular da negatif etkilenebilir. Beşiktaş son yıllarda devre arası transferlerinden verim alamadı. Şimdi yapılacak panik transferleri, Beşiktaş'a sonuç getirmeyebilir" diye konuştu.

"PANİK TRANSFERİ YAPMAYACAĞIZ"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ali Gültiken'e mesaj atarak transfer konusu hakkında bilgilendirme yaptı.

Serdal Adalı, Ali Gültiken'e mesajında, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Bugün 5 kişiyi indirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.