CANLI ANLATIM: Zalgiris - Galatasaray

Yayınlanma: 25.07.2023 - 18:02

Güncelleme: 25.07.2023 - 18:13

Süper Lig ekibi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Litvanya kulübü Zalgiris ile karşılaşacak.

Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç TSİ 19.00'da başlayacak.

Portekizli hakem Luis Godinho'nun yöneteceği karşılaşmada yardımcı hakemlik görevini Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo Yunus, Kerem, Barış Alper.

Zalgiris: E. Gertmonas; M. Pavelic, N. Hnid, S. Vucur, J. Bopesu; N. Gorobsov,; Y. Karashima, J. Kendysh, P. Golubickas; D. Kazlauskas, M. Oyewusi

ZALGIRIS, 29. RESMİ MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.

Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.