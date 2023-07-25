CANLI ANLATIM: Zalgiris - Galatasaray
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Litvanya kulübü Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. TSİ 19:00'da başlayacak zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig ekibi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Litvanya kulübü Zalgiris ile karşılaşacak.
Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç TSİ 19.00'da başlayacak.
Portekizli hakem Luis Godinho'nun yöneteceği karşılaşmada yardımcı hakemlik görevini Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.
Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo Yunus, Kerem, Barış Alper.
Zalgiris: E. Gertmonas; M. Pavelic, N. Hnid, S. Vucur, J. Bopesu; N. Gorobsov,; Y. Karashima, J. Kendysh, P. Golubickas; D. Kazlauskas, M. Oyewusi
ZALGIRIS, 29. RESMİ MAÇINA ÇIKIYOR
Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.
Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.
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