UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'dan Cedric Bakambu değişikliği
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray, yeni transfer Cedric Bakambu'yu maç kadrosuna ekledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Zalgiris'le karşılaşacak olan Galatasaray, kadrosunda değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılılar yeni transfer Cedric Bakambu'yu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti. Bakambu listeye eklenirken NEC Nijmegen'e kiralanan Mathias Ross kadrodan çıkarıldı.
Cedric Bakambu
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban
Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.
Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.
Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu
CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?
Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvet kanatlarda görev yapmaktadır. 182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon Euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir.
Öte yandan Bursaspor'da 40 resmi maça çıkan Cedric Bakambu, 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabine'den ek zam kararı çıktı
- Çevre illerden de hissedildi
- İşte CHP'nin yeni Genel Başkan adayı!
- 100 binlik ordu harekete geçti mi?
- Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- İBB’den İstanbulkart uyarısı
- Hakkımı helal etmiyorum
- 'Bu açıklamayı isim isim yapmak zorundasınız!'
- O saldırganla ilgili yeni gelişme
- '2-3 yıldız transferi daha yapacağız'